كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب المغرب لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:11 م 14/01/2026
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (5) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (7) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (6) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (8) (1)
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (2) (1)
    لمغرب وتنزانيا (10) (1)
    لمغرب وتنزانيا (4) (1)
    منتخب المغرب (7) (1)
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب
    منتخب المغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي لمواجهة نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر، إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب المغرب، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل، فيما صعد منتخب نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

"تدخل العميد".. 15 صورة لمشادة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والسنغال

ماذا حدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا 2025

