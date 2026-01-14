"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي لمواجهة نيجيريا، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر، إقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب المغرب، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع النهائي على حساب الكاميرون بهدفين دون مقابل، فيما صعد منتخب نيجيريا بعد الفوز على الجزائر بالنتيجة ذاتها.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

