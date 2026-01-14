مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:28 م 14/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هدف ساديو ماني في شباك مصر
  • عرض 10 صورة
    ساديو ماني (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    ساديو ماني (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (12) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال، جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، بنصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال فوزا هاما على حساب المنتخب المصري، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح ساديو ماني في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 79 من زمن الشوط الأول، ليقود منتخب السنغال إلى المباراة النهائية.

وينتظر المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين نيجيريا والمغرب اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أقرأ أيضًا:

"المهزوم من المغرب ونيجريا".. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الخروج من سباق اللقب الأفريقي

ماذا حدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ساديو ماني كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مصر والسنغالي جائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة
شئون عربية و دولية

حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

"أقعد تحت رجليكي" فيفي عبده توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
حوادث وقضايا

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور