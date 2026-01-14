ساديو ماني يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

بعد الهزيمة.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة السنغال.. من الأعلى؟

حصد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال، جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، بنصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال فوزا هاما على حساب المنتخب المصري، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ونجح ساديو ماني في تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 79 من زمن الشوط الأول، ليقود منتخب السنغال إلى المباراة النهائية.

وينتظر المنتخب السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين نيجيريا والمغرب اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

