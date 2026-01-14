مباريات الأمس
تشكيل نيجيريا الرسمي لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

09:33 م 14/01/2026

منتخب نيجيريا (2)

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل منتخب نيجيريا لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: برايت أوساي صامويل، سيمي أجايي، كالفين باسي، برونو أونيمايتشي.

خط الوسط: رافاييل أونيديكا، فرانك أونييكا، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: أكور أدامز، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

فرانسيس أوزوهو، زايدو سانوسي، إيجوه أوجبو، فيسايو ديلي باشيرو، صامويل تشوكويزي، محمد عثمان، موسى سيمون، أماس أوباسوجي، بول أونواتشو، شيدوزي أوازيم، شيديرا إيجوك، سليم لاوال، إبنيزر أكينسانميرو، توتشوكو نادي.

