زيزو بينهم.. أفضل 10 لاعبين في مجموعة مصر بالتصفيات

كتبت-هند عواد:

يتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 10 لاعبين، في المجموعة الأولى التي تضم مصر، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا لموقع "whoscored"، يحتل محمد صلاح لاعب منتخب مصر القائمة، بـ7 أهداف من أصل 16 هدفا أحرزهم المنتخب، بنسبة مساهمة 44%.

ويليه محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، بـ5 أهداف ونسبة مساهمة 31%، فيما يأتي زيزو في المركز التاسع، بهدفين ونسبة مساهمة 13%.

وجاءت قائمة أفضل اللاعبين في مجموعة مصر كالآتي:

1- محمد صلاح - مصر - 7 أهداف من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 44%

2- تريزيجيه - مصر - 5 أهداف من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 31%

3- لاسينا تراوري - بوركينا فاسو - 5 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 28%

4- برتراند تراوري - بوركينا فاسو - 3 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 17%

5- دانجو واتارا - بوركينا فاسو - 3 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 17%

6- أبو بكر ناصر - إثيوبيا - 3 أهداف من أصل 7 للمنتخب - نسبة مساهمة 43%

7- بركات ديستا - إثيوبيا - 3 أهداف من أصل 7 للمنتخب - نسبة مساهمة 43%

8- ماما بالدي - غينيا بيساو - 3 أهداف من أصل 6 للمنتخب - نسبة مساهمة 50%

9- زيزو - مصر - هدفان من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 13%

10- إدموند تابسوبا - بوركينا فاسو - هدفان من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 11%

