تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

زيزو بينهم.. أفضل 10 لاعبين في مجموعة مصر بالتصفيات

02:50 م السبت 06 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يتصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 10 لاعبين، في المجموعة الأولى التي تضم مصر، في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ووفقا لموقع "whoscored"، يحتل محمد صلاح لاعب منتخب مصر القائمة، بـ7 أهداف من أصل 16 هدفا أحرزهم المنتخب، بنسبة مساهمة 44%.

ويليه محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، بـ5 أهداف ونسبة مساهمة 31%، فيما يأتي زيزو في المركز التاسع، بهدفين ونسبة مساهمة 13%.

أفضل 10 لاعبين في مجموعة مصر بالتصفيات

وجاءت قائمة أفضل اللاعبين في مجموعة مصر كالآتي:

1- محمد صلاح - مصر - 7 أهداف من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 44%

2- تريزيجيه - مصر - 5 أهداف من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 31%

3- لاسينا تراوري - بوركينا فاسو - 5 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 28%

4- برتراند تراوري - بوركينا فاسو - 3 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 17%

5- دانجو واتارا - بوركينا فاسو - 3 أهداف من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 17%

6- أبو بكر ناصر - إثيوبيا - 3 أهداف من أصل 7 للمنتخب - نسبة مساهمة 43%

7- بركات ديستا - إثيوبيا - 3 أهداف من أصل 7 للمنتخب - نسبة مساهمة 43%

8- ماما بالدي - غينيا بيساو - 3 أهداف من أصل 6 للمنتخب - نسبة مساهمة 50%

9- زيزو - مصر - هدفان من أصل 16 للمنتخب - نسبة مساهمة 13%

10- إدموند تابسوبا - بوركينا فاسو - هدفان من أصل 18 للمنتخب - نسبة مساهمة 11%

لتخطي العميد.. تريزيجيه ينتظر رقما قياسيا في مباراة مصر وبوركينا فاسو

لانتزاع بطاقة التأهل إلى المونديال.. تاريخ مواجهات مصر وبوركينا فاسو

حسام حسن يكشف سبب عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر أمام إثيوبيا

