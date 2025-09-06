وليد الركراكي: نستحق التأهل إلى كأس العالم

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الفوز على النيجر، وانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب المغرب على النيجر بخماسية نظيفة، أمس الجمعة الموافق 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الـ6 التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وقال وليد الركراكي، في تصريحات صحفية عقب المباراة " لقد استحق منتخب المغرب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والجميل أنه جاء من مركب الأمير مولاي عبد الله".

وأضاف: "مبروك للاعبين الذين حققوا ستة انتصارات متتالية، ورغم أن مواجهة منافس بعشرة لاعبين، فإنه ليس أمرا سهلا، نحن في بداية الموسم، والمهم هو تحقيق الفوز في هذا الملعب الرائع".

و اختتم الركراكي: "كمغربي أحلم دائما أن أرى بلدنا في كأس العالم، وهذا ما تحقق اليوم بعدما أصبح المنتخب يتصدر المجموعة".