تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إنجلترا

- -
19:00

اندورا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أرمينيا

- -
19:00

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

المجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سان مارينو

- -
21:45

البوسنة والهرسك

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
20:00

تونس - ب

وليد الركراكي: نستحق التأهل إلى كأس العالم

02:46 م السبت 06 سبتمبر 2025

وليد الركراكي

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن الفوز على النيجر، وانتزاع بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب المغرب على النيجر بخماسية نظيفة، أمس الجمعة الموافق 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققا العلامة الكاملة من مبارياته الـ6 التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وقال وليد الركراكي، في تصريحات صحفية عقب المباراة " لقد استحق منتخب المغرب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والجميل أنه جاء من مركب الأمير مولاي عبد الله".

وأضاف: "مبروك للاعبين الذين حققوا ستة انتصارات متتالية، ورغم أن مواجهة منافس بعشرة لاعبين، فإنه ليس أمرا سهلا، نحن في بداية الموسم، والمهم هو تحقيق الفوز في هذا الملعب الرائع".

و اختتم الركراكي: "كمغربي أحلم دائما أن أرى بلدنا في كأس العالم، وهذا ما تحقق اليوم بعدما أصبح المنتخب يتصدر المجموعة".

وليد الركراكي كأس العالم منتخب المغرب
