مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

"لا أعتقد".. ليونيل ميسي يتحدث عن اعتزاله كرة القدم والمشاركة في كأس العالم

10:56 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

ميسي مع منتخب الأرجنتين (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين، عن اعتزاله كرة القدم وإمكانية المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد مباراة فنزويلا: "مرت سنوات طويلة، واستمتعنا مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة هو ما حلمت به دائمًا، لقد عشت تجارب كثيرة على هذا الملعب، من دواعي سروري دائمًا اللعب في الأرجنتين مع جماهيرنا".

وعن المشاركة في المونديال: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخر، الأمر الأكثر منطقية أنه لن يحدث، لكن لم احسم قراري حول المشاركة من عدمها حتى الآن، مازال أمامي 9 أشهر".

وكان ميسي قد أعلن أن مباراة فنزويلا التي أقيمت اليوم الجمعة، هي الأخيرة له مع المنتخب في الأراضي الأرجنتينية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي ليونيل كأس العالم الأرجنتين وفنزويلا تصفيات كأس العالم اعتزال ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة