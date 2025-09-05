كتب - محمد القرش:

تحدث ليونيل ميسي أسطورة منتخب الأرجنتين، عن اعتزاله كرة القدم وإمكانية المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد مباراة فنزويلا: "مرت سنوات طويلة، واستمتعنا مباراة تلو الأخرى".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية أن أنهي مسيرتي بهذه الطريقة هو ما حلمت به دائمًا، لقد عشت تجارب كثيرة على هذا الملعب، من دواعي سروري دائمًا اللعب في الأرجنتين مع جماهيرنا".

وعن المشاركة في المونديال: "لا أعتقد أنني سألعب كأس عالم أخر، الأمر الأكثر منطقية أنه لن يحدث، لكن لم احسم قراري حول المشاركة من عدمها حتى الآن، مازال أمامي 9 أشهر".

وكان ميسي قد أعلن أن مباراة فنزويلا التي أقيمت اليوم الجمعة، هي الأخيرة له مع المنتخب في الأراضي الأرجنتينية.