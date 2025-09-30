مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الفتح السعودي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضات جوميز مع الأهلي

كتب : محمد القرش

09:23 م 30/09/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز من الموتمر الصحفي لمباراة الفتح والحزم احتفالا بالعيد الوطني للمملكة 2
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    البرتغالي جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 11 صورة
    جوزيه جوميز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش:

أوضح نادي الفتح السعودي حقيقة الأنباء المنتشرة والتي تشير إلى أن هناك مفاوضات بين جوزيه جوميز مدرب الفريق السعودي والأهلي المصري.

ونفى محمد الضيف رئيس المركز الإعلامي للفتح السعودي "لمصراوي"، كل ما يتم تداوله من مفاوضات الأهلي والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان المدرب صاحب الـ 55 عاما تولى القيادة الفنية للفريق السعودي في عام 2024، بعد الرحيل عن تدريب الزمالك.

وخاض جوميز 26 مباراة مع الفريق السعودي بجميع المسابقات (فاز 11، تعادل 4، خسر 11).

اقرأ أيضًا:

تطور جديد بشأن مطالبات طرد إسرائيل من المسابقات الأوروبية

أزمة محتملة بين "يويفا" و"الفيفا" بسبب طرد إسرائيل من كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه جوميز مدرب الأهلي الأهلي أخبار الأهلي الفتح السعودي جوميز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان