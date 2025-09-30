الفتح السعودي يكشف "لمصراوي" حقيقة مفاوضات جوميز مع الأهلي

جوزيه مورينيو يضع عينه على لاعب عربي.. فمن هو؟

كتب - محمد القرش:

أوضح نادي الفتح السعودي حقيقة الأنباء المنتشرة والتي تشير إلى أن هناك مفاوضات بين جوزيه جوميز مدرب الفريق السعودي والأهلي المصري.

ونفى محمد الضيف رئيس المركز الإعلامي للفتح السعودي "لمصراوي"، كل ما يتم تداوله من مفاوضات الأهلي والمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان المدرب صاحب الـ 55 عاما تولى القيادة الفنية للفريق السعودي في عام 2024، بعد الرحيل عن تدريب الزمالك.

وخاض جوميز 26 مباراة مع الفريق السعودي بجميع المسابقات (فاز 11، تعادل 4، خسر 11).

