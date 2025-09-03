منافس مصر.. مشوار منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة إثيوبيا، في العاشرة مساء الجمعة 5 سبتمبر، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظرة على منافس منتخب مصر

يحتل منتخب إثيوبيا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعدما حقق فوزه الأول في الجولة السادسة على جيبوتي بنتيجة 6-1، فيما حصد 3 نقاط من 3 تعادلات في أول خمس جولات.

وتعادل منتخب إثيوبيا مع سيراليون وغينيا بيساو 0-0، وجيبوتي 1-1، وخسر من بوركينا فاسو 3-0 ومصر 2-0.

ورغم صعوبة موقفه وحاجته لمعجزة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، إلا أنه ما زال يتمسك بالأمل، وفقا لتصريحات السكرتير العام للاتحاد الإثيوبي، بهيرو تيلاهون للموقع الرسمي للاتحاد المصري: "لا تزال لدينا فرصة للتأهل نظريًا، وهو ما يتطلب أداءً أفضل والعلامة الكاملة في المواجهات المقبلة لنا في التصفيات".

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز 44 أفريقيا والـ146 عالميا، ولم يسبق له التأهل إلى نهائي كأس العالم، لكنه سبق وتوج بكأس الأمم الأفريقية عام 1962.

