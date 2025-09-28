مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
20:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

1 2
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

2 1
19:30

ريال سوسيداد

جميع المباريات

إعلان

بعثة بيراميدز تصل رواندا استعدادا لمواجهة الجيش في دوري الأبطال

كتب : محمد القرش

09:12 م 28/09/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري الأبطال.

ويبدأ بيراميدز رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

واستمرت رحلة الفريق الخاصة إلى كيجالي قرابة 5 ساعات ونصف، وكان في استقبال البعثة أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار قائمة السفر والتي ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا بيراميدز ضد الجيش الرواندي بعثة بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

استجابة لـ"مصراوي".. محافظ الشرقية يوفر علاجًا ومعاشًا لسيدة "داء الفيل"
عاجل| الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء المقبل