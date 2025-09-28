بعثة بيراميدز تصل رواندا استعدادا لمواجهة الجيش في دوري الأبطال

كتب - محمد القرش:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري الأبطال.

ويبدأ بيراميدز رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على بطل رواندا في لقاء سيقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

واستمرت رحلة الفريق الخاصة إلى كيجالي قرابة 5 ساعات ونصف، وكان في استقبال البعثة أفراد السفارة المصرية في العاصمة الرواندية.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني اختار قائمة السفر والتي ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.