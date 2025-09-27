4 أهداف بالشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهد الشوط الأول لديربي مدريد تسجيل 4 أهداف، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وافتتح روبين لي نورماند أهداف المباراة بالدقيقة 14، وعادل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 25.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 36، ليعادل ألسكندر سورلوث النتيجة للأتليتي في الدقيقة 45+3.

