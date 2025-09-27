مباريات الأمس
4 أهداف بالشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)

كتب : مصراوي

06:21 م 27/09/2025
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وشهد الشوط الأول لديربي مدريد تسجيل 4 أهداف، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وافتتح روبين لي نورماند أهداف المباراة بالدقيقة 14، وعادل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 25.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 36، ليعادل ألسكندر سورلوث النتيجة للأتليتي في الدقيقة 45+3.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف ريال مدريد أهداف أتلتيكو مدريد الريال ريال مدريد واتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد ضد الريال ريال مدريد اليوم

