4 أهداف بالشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو)
كتب : مصراوي
انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "لا ليجا".
وشهد الشوط الأول لديربي مدريد تسجيل 4 أهداف، حيث انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.
وافتتح روبين لي نورماند أهداف المباراة بالدقيقة 14، وعادل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 25.
وأضاف أردا جولر الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 36، ليعادل ألسكندر سورلوث النتيجة للأتليتي في الدقيقة 45+3.
Robin Le Normand's header gives @Atleti the lead in the #MadridDerby 🔴⚪️#LaLiga #AtletiRealMadridpic.twitter.com/mWoMyN6NQC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025
⚽️🔥@KMbappe equalises for Real Madrid and it's all square in the #MadridDerby 👊#LaLiga #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/BrOa5ey8r1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 27, 2025
غولير يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/YpXE7NduGl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025
سورلوث يدرك التعادل لأتليتيكو مدريد ويشعل الديربي 🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/DB7SO1fOwt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025