فاز فريق النصر بثنائية نظيفة على مستضيفه الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أهداف الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر تقدم بهدف بعد مرور (9) دقائق سجله لاعبه ساديو ماني ثم عزز كريستيانو رونالدو تقدم الفريق بهدف ثانِ بالدقيقة 35.

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (12) منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

