ماني ورونالدو يقودان النصر للفوز على الاتحاد وتعزيز صدارة الدوري السعودي


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

11:08 م 26/09/2025
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    رونالدو وساديو ماني
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
    مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

فاز فريق النصر بثنائية نظيفة على مستضيفه الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

أهداف الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر تقدم بهدف بعد مرور (9) دقائق سجله لاعبه ساديو ماني ثم عزز كريستيانو رونالدو تقدم الفريق بهدف ثانِ بالدقيقة 35.

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (12) منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

