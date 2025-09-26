مباريات الأمس
"لا تسكر إلا بجاني".. كيف روّضت كولين روني زوجها وحافظت عليه رغم الفضائح؟

كتب : نهي خورشيد

08:16 م 26/09/2025
كتب - نهى خورشيد

يُعد واين روني نجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، أحد أكثر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بفضائح خارج الملعب.

ورغم الفضائح المرتبطة بالخيانة، إلا أن زوجته كولين روني ظلت بجواره، لتصبح صاحبة الفضل الأكبر في إنقاذ حياته وزواجهما.

كشف روني في حديثه الأخير عبر بودكاست صديقه ريو فيرديناند، أنه في فترة من مسيرته كان يشرب الخمر لأيام متواصلة ويحاول إخفاء رائحته عن زملائه بالعطر والعلكة.

وأضاف: "أؤمن بصدق أنه لو لم تكن كولين موجودة، لكنت ميتاً الآن".

وبحسب مقربين، وضعت كولين قاعدة صارمة لزوجها يسير عليها روني وهي لا يُسمح له بالشراب والسهر فقط إذا كانت برفقته، ما ساعد على ضبط تصرفاته ومنع تكرار مواقفه السابقة.

وتنشر كولين دائمًا على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"أحب واينلو لم يكن هناك حب، لما حاولت إنجاح زواجنا".

لم تكتفي كولين بمجردكونها زوجة لاعب شهير، بل أثبتت حضورها القوي خاصة بعد انتصارها في قضية التشهير الشهيرة ضد ريبيكا فاردي عام 2022، والتي عُرفت بـ "اجاثا كريستي".

بعد ذلك، أطلقت سلسلة وثائقية عبر ديزن، كما أصدرت مذكراتها "My Account" وتصدرت أيضاً غلاف مجلة "فوج"، وفي 2023، عززت صورتها المستقلة أكثر بمشاركتها في برنامج I’m A Celebrity.

وبعد تراجع مسيرة روني التدريبية، علقت كولين: "من الرائع أن واين أصبح في المنزل الآن، هو يتولى توصيل الأولاد إلى المدرسة، بينما أذهب أنا إلى صالة الرياضة مبكراً".

ويذكر أن روني بدأ مشواره الكروي منذ سن السادسة عشرة مع إيفرتون، وأصبح أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صفقة تاريخية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

