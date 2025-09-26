أشرف حكيمي عن اتهامه بالاعتداء الجنسي: "هذا كذب ويؤلم عائلتي"

كتب - نهى خورشيد

خرج النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، عن صمته بعد أن وُجهت له رسمياً تهمة الاعتداء الجنسي في فرنسا.

وقال حكيمي في مقابلة مع قناة Canal+ France: "بالنسبة لي، هذا أصعب ما مررت به في حياتي، وأقوى ضربة تعرضت لها، ما زلت أعاني لأنه مع تكرار الأكاذيب، يصبح الأمر مؤلماً، إنه يؤلم عائلتي وأطفالي الصغار الذين لا يعرفون معنى الإنترنت أو القراءة، لكنني أعلم أنه في يوم من الأيام سيقرؤون هذه الأمور، ورؤية ما يُكتب عن والدهم وهو كذب أمر غير سار، ولا أتمنى أن يمروا به".

وأضاف: "أعرف ما وُجه إليّ إنه كذب، أعلم من أكون، وأعرف أنني لم أفعل شيئاً ولن أفعل، طلبت التحدث إلى الشرطة لشرح روايتي، وكنت دائماً متاحاً لهم في كل ما طلبوه، بعكس الطرف الآخر، بفضل عمل الشرطة، استطعنا الوصول إلى أدلة جيدة، أنا مطمئن وأثق بمحاميّ، وأتمنى أن تظهر الحقيقة قريباً".

وكانت النيابة الفرنسية أصدرت الشهر الماضي دعوى اتهام نهائية تطالب بإحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية، وذلك بعد توجيه تهمة الاغتصاب له في 3 مارس 2023، إذ أُفرج عنه بعدها بكفالة مع وضعه تحت المراقبة الشرطية.

وتعود القضية إلى 25 فبراير 2023، عندما قالت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً إنها تعرفت على حكيمي عبر "إنستجرام"، قبل أن يرسل لها سيارة "أوبر" إلى منزله في منطقة بولوني-بيلانكور، وادعت أنه قبّلها من فمها ولمس صدرها رغم احتجاجها، ثم اعتدى عليها جنسياً دون موافقتها.

في حال إدانته يواجه نجم باريس عقوبة تصل إلى 15 عاماً من السجن، وهي أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب غير مشدد في فرنسا.