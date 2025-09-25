هاجم مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت الفرنسي، مدربه السابق في الفريق أنطوان كومباريه، مشيرا إلى أنه دفعه للرحيل عن الفريق في وقت من الأوقات.

وقال مصطفى محمد في تصريحات نقلتها صحيفة "ouest-france": "أنطوان كومباريه، هو أسوأ مدرب تعاملت معه، لقد جعلني أفكر في الرحيل عن الفريق وفي حال استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق كنت سأرحل بالفعل".

وأضاف: "السبب الرئيسي في استمراري مع الفريق، هو مجيئ لويس كاسترو والذي أخبرني منذ البداية بأنه يثق في قدراتي وأننا نستطيع تحقيق الكثير من النجاحات معا".

وتابع: "نانت هذا العام لن يلعب من أجل البقاء في الدوري، لكن سيتواجد من أجل حجز مقعد أوروبي في الموسم الجديد، لدينا طموحات كبيرة مع لويس كاسترو".

وكان مصطفى محمد عاني بشكل كبير، خلال تولي كومباريه القيادة الفنية لنانت، حيث لم يشارك النجم المصرية تحت قيادته، سواء في دقائق معدودة.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الحالي مع فريق نانت، في 5 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

