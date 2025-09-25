روي الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصري الأسبق، موقفاً جمعه مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، خلال أحد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلاتنبرج في تصريحات عبر بودكاست Whistleblowers التابع لصحيفة "ديلي ميل" اليوم الخميس: "مورينيو كان يعتقد أنني لم أحتسب لمسة يد على ريان شوكروس ـ لاعب ستوك سيتي في ذلك الوقت ـ وكان مُصراً على أنها ركلة جزاء، وسألني إن كنت شاهدت الإعادة".

وأضاف رئيس لجنة الحكام المصري الأسبق: "رددت عليه بنعم، ثم في لحظة غضب ألقيت حذائي باتجاهه، بالطبع لم أصبه، لكنه فوجئ وتغير لونه ثم غادر غرفة الملابس في صمت، وعندما عدت إلى المنزل وشاهدت اللقطة، تأكدت أن الكرة لم تلمس يد شوكروس، لقد كانت مجرد حرب نفسية ودهاء من مورينيو".

وعن علاقاتهما بعد هذا الموقف قال: "في بداياته مع تشيلسي كان يتمتع بسحر خاص والجميع أحبه ولقبوه بـ "الرجل الاستثنائي"، لكن الأمر تغيّر مع الوقت".

يذكر أن الحادثة وقعت في مباراة جمعت مانشستر يونايتد وستوك سيتي، قبل فترة قصيرة من اعتزال كلاتنبرج للتحكيم في الدوري الإنجليزي، بعد إدارته 297 مباراة في البريميرليج على مدار 23 عاماً.