أول تعليق من وسام أبو علي بعد إصابته مع كولومبوس الأمريكي

كتب - يوسف محمد:

أعرب المهاجم الفلسطي وسام أبو علي، لاعب فريق كولومبوس كرو الأمريكي، عن حزنه بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه في الفترة الماضية، التي ستتسبب في استبعاده عن الملاعب في الفترة المقبلة.

ونشر أبو علي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مذيلة بتعليق: "للأسف، سأضطر للغياب عن الملاعب لبضعة أسابيع، بعد أن إصابتي بكسر في مفصل الكاحل، حزين جدًا لهذا الأمر، لكنني سعيد وفخور جدًا بالبداية التي حققتها هنا".

وأضاف: "أود فقط أن أشكر جميع زملائي في الفريق، جميع من في النادي على ترحيبهم الحار بي، والآن أتطلع بشوق للعودة ومواصلة ما بدأته".

وكان أبو علي تعرض للإصابة بكسر في الكاحل، خلال مباراة فريقه الماضية أمام تورنتو بالدوري الأمريكي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك أبو علي مع كولومبوس الأمريكي، منذ الانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في 5 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

