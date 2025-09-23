فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

"أعتذر".. أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من بيراميدز

ماييلي صائد ميندي.. ماذا قالت الصحف السعودية عن فوز بيراميدز على الأهلي؟

أول تعليق من كرونوسلاف يوريسيتش بعد الفوز على أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

أشاد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، بالفوز الكبير الذي حققه فريق بيراميدز على حساب أهلي جدة اليوم.

وكان بيراميدز حقق فوزا كبيرا على حساب أهلي جدة السعودي أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادي".

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبروك لبيراميدز الفوز المستحق، الأداء الرائع أمام أهلي جدة والتتويج بكأس الإنتركونتيننتال".

وأضاف: "النادي اكتسب قوة حقيقة، في المنافسات القارية خاصة بعد التتويج ببطولة أفريقيا".

والجدير بالذكر، أن بيراميدز بات ثاني فريق مصري يتوج بلقب بطل القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادي"، بعد الأهلي الذي توج باللقب في النسخة الماضية على حساب العين الإماراتي.

أقرأ أيضًا:

استبعاد وعايز يروح الزمالك ومشاركة مع الأهلي.. أحمد عبد القادر خلال 85 يومًا

رسالة خاصة من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة الجونة