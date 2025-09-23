قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز، في بيان رسمي، نقل مباراته مع أهلي جدة السعودي، بالمجان على قناة إم بي سي أكشن.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفا على أهلي جدة، في التاسعة مساء اليوم، على الإنماء "الجوهرة المشعة" في كأس الإنتركونتيننتال، ضمن بطولة كأس القارات الثلاث.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة

جاء تردد قناة إم سي أكشن الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة بالمجان، كالآتي:

التردد: 11476

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

جدير بالذكر أن المدير الفني لبيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

