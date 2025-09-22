مباريات الأمس
قبل ساعات من حفل الكرة الذهبية.. رسالة خاصة من اتحاد الكرة لمحمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

05:54 م 22/09/2025
وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025.

ويتواجد النجم المصري، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "البالون دور"المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، صور لصلاح بقميص المنتخب الوطني، مذيلة بتعليق: "تستحق الأفضل دائما، كل الدعم لقائد منتخبنا".

ويقام حفل الكرة الذهبية اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على مسرح "شاتليه" بفرنسا.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتواجد فيها النجم المصري، التي يتواجد فيها النجم المصري، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2025.

