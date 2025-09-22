ماذا يحصد الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "البالون دور" 2025، حيث ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين.

ويتساءل عشاق كرة القدم عن الأشياء التي يحصدها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية بخلاف الجائزة، حيث يعد ذلك الحفل هو الأقوى في تاريخ كرة القدم.

هل يحصد الفائز بالكرة الذهبية جوائز مالية؟

الفوز بالكرة الذهبية لا يُحقق مكافأة مالية مباشرة (لا تُقدم جوائز مالية)، ولكنه بمثابة دعم قوي، إذ يتسبب في تحسين عقود رعاية الفائز بالجائزة.

وعادة ما تتضمن عقود الأحذية للاعبي كرة القدم من الطراز الرفيع بندًا يُفعّل في حال فوزهم بالكرة الذهبية، كما ستزداد قيمة التذكارات التي يوقعها اللاعب.

وقال إحسان شاه الرئيس التنفيذي لشركة B-Engaged، وهي وكالة تسويق رياضي دولية: "سيكون لدى معظم اللاعبين بند في عقود أحذيتهم ينص على أنهم إذا فازوا بجائزة الكرة الذهبية، فسوف يحصلون على مكافأة كبيرة منها".

أبعاد وقيمة الكرة الذهبية

وفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي، حيث تتكون من قاعدة لمعدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 7 كجم.

وصُنع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

