كتب - مراسل مصراوي:

لا تزال عمليات البحث عن مدير فني جديد للنادي الأهلي مستمرة، من قبل مجلس إدارة النادي، لخلافة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو في تدريب المارد الأحمر.

وظهر خلال الساعات الماضية، اسم جديد ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر، هو البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لبنفيكا البرتغالي وولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حدث تواصل من قبل النادي الأهلي مع البرتغالي برونو لاج، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، لكن المدرب ينتظر عرض من الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "المدرب أبلغ مسؤولي الأهلي، بأن هناك تواصل معه من قبل وولفرهامبتون الإنجليزي، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق سينظر في عرض الأهلي".

وكان الأهلي أعلن في نهاية أغسطس الماضي، الاستغناء عن المدير الفني للفريق خوسيه ريبيرو، بسبب تراجع النتائج.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذكر أن عماد النحاس، يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر، خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

