الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

لحظة بلحظة مانشستر سيتي ضد أرسنال 1-0

06:20 م الأحد 21 سبتمبر 2025
متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أرسنال اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس وميكيل ميرينو

خط الهجوم: نوني مادويكي، لياندرو تروسارد وفيكتور جيوكيريس

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل مان سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز ويوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز وبرناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة أرسنال ومان سيتي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: إيرلينج هالاند يحرز الهدف الأول لمان سيتي في مرمى أرسنال.

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج خوسانوف لاعب مان سيتي.

الدقيقة 19: تسديدة من رايندرز لاعب مانشستر سيتي ولكنها تصل سهلة إلى ريال حارس أرسنال.

الدقيقة 30: مرور نصف ساعة من الشوط الأول، التقدم مازال للسيتي بهدف إيرلنج هالاند.

الدقيقة 36: بطاقة صفراء لصالح برناردو سيلفا لاعب السيتي.

الدقيقة 40: تسديدة من مادويكي لاعب أرسنال ولكنها تمر بعيدة عن مرمى السيتي.

الدقيقة 44: تسديدة من كالافيوري لاعب أرسنال ولكنها تمر أعلى مرمى دوناروما حارس السيتي.

الدقيقة 45: تسديدة قوية من مادويكي، يتصدى لهادوناروما حارس السيتي.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة قوية من زوبيميندي من داخل منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من لاعب أرسنال، يتصدى لها دوناروما حارس مان سيتي.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بث مباشر مباراة أرسنال ومان سيتي مباراة أرسنال والسيتي البريميرليج
