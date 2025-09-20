مباريات الأمس
هل تُمنع الأعلام الفلسطينية في الدوري الإسباني؟.. رئيس الرابطة يجيب

06:24 م السبت 20 سبتمبر 2025

جماهير سيلتك ترفع علم فلسطين في ألمانيا بدوري أبطا

background

كتب - محمد القرش:

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، حقيقة منع رفع الأعلام الفلسطينية في مباريات الدوري الإسباني.

وقال تيباس في تصريحات عبر صحيفة "كوبيه" الإسبانية: "لم نمنع رفع الأعلام الفلسطينية في مباريات الدوري الإسباني، ولن يحدث ذلك مستقبلا".

وأوضح: "لم نمنع أي شئ يتم ضمن اللوائح الخاصة بنا، ولا يضر بالمباراة أو يتسبب في إيقافها، وما يحدث في غزة صعب جدا وقاس".

وكانت تقارير صحفية أفادت أنه هناك اشتباكات اندلعت بين الشرطة الإسبانية ومشجعي نادي مارسيليا قبل مباراة دوري أبطال أوروبا بين النادي الفرنسي وريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الأعلام الفلسطينية.

وقالت التقارير إن أفراد أمن ملعب سانتياجو برنابيو لم يسمحوا للجماهير بدخول الملعب حاملين أعلامًا فلسطينية، تطبيقًا لسياسة كانت سارية حتى قبل أن تتصدر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عناوين الصحف، والتي عطّلت سباق الدراجات الإسباني "فويلتا" نهاية الأسبوع الماضي.

