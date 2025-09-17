كتب - محمد عبد السلام:

يعد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، ليس فقط بفضل موهبته الفنية، بل أيضًا بفضل لياقته البدنية الاستثنائية التي جعلته قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات رغم بلوغه سن الثانية والثلاثين.

يعزو كثيرون هذا الأداء المذهل إلى التزام صلاح الصارم بنظام حياة صحي ومتوازن، يشمل نظامًا غذائيًا دقيقًا وروتينًا رياضيًا صارمًا، إذ يولي "الفرعون المصري" اهتمامًا بالغًا بكل تفاصيل حياته، سواء داخل الملعب أو خارجه.

تحول جسدي لافت خلال السنوات:

وقد ظهر هذا التطور الجسدي بوضوح عند مقارنة صورتين التُقطتا في فترتين زمنيتين مختلفتين.

الصورة الأولى تعود إلى عام 2015، عندما كان محمد صلاح يلعب في صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، ويظهر فيها بجسد نحيل وضئيل نسبيًا.

أما الصورة الثانية، فقد تم التقاطها خلال تواجه في صفوف فريق ليفربول حيث حافظ على التطور الجسدي والنظام الغذائي، حيث بدأ واضحًا التحول الكبير الذي طرأ على بنيته الجسدية، فقد ظهرت عضلات صدره وبطنه بشكل بارز، مما دفع كثيرين إلى تشبيهه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المعروف بجسمه الرياضي المثالي ولياقته البدنية الفائقة.

ويمكنكم الاطلاع على كافة الصور بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

شاهد أيضًا:

محمد صلاح والنني وميدو .. ما هي مهن زوجات أبرز نجوم كرة القدم المصريين؟

أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة: من 29 ألفا إلى ربع مليون جنيه إسترليني