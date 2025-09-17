مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد على نظيره الفرنسي مارسيليا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومارسيليا

سجل أهداف ريال مدريد نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين 28 81 من ركلة جزاء.

وسجل هدف مارسيليا الوحيد اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ريال مدريد داني كارفاخال بعد مشادة مع لاعب مارسيليا.

ترتيب ريال مدريد ومارسيليا في دوري الأبطال

وبهذا الفوز حصد ريال مدريد أول ثلاثة نقاط في مشواره في دوري الأبطال، ليحتل المركز الرابع متساويا مع صاحب المركز الأول يونيون سانت لكن يتفوق البلجيكي بفارق الأهداف.