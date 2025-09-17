مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

12:14 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (2)
  • عرض 3 صورة
    خلال مباراة مارسيليا وريال مدريد (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاز ريال مدريد على نظيره الفرنسي مارسيليا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ومارسيليا

سجل أهداف ريال مدريد نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين 28 81 من ركلة جزاء.

وسجل هدف مارسيليا الوحيد اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ريال مدريد داني كارفاخال بعد مشادة مع لاعب مارسيليا.

ترتيب ريال مدريد ومارسيليا في دوري الأبطال

وبهذا الفوز حصد ريال مدريد أول ثلاثة نقاط في مشواره في دوري الأبطال، ليحتل المركز الرابع متساويا مع صاحب المركز الأول يونيون سانت لكن يتفوق البلجيكي بفارق الأهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا نتيجة مباراة ريال مدريد ومارسيليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟