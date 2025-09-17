مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

تشيلسي

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح في مقر ليفربول.. وطارق حامد يستمتع بعطلته

01:00 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، مقطع فيديو لهدف الزمالك الثاني في شباك المصري البورسعيدي، والذي سجله عمر جابر من صناعة الأول، فيما نشر دونجا صورة احتفاله مع عمر جابر، وهما يتعانقان.

وتنمت سهيلة خالد لاعبة فريق الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، الشفاء لمريم عمر لاعبة الزمالك، بعد إصابتها بجلطة في البطن.

وشارك طارق حامد لاعب ضمك السابق، متابعيه "ستوري" وهو يستمتع بعطلته الصيفية، فيما نشر شريف إكرامي لاعب بيراميدز، صورته من مران الفريق، فيما كتب محمد الشيبي زميله بالفريق: "اللهم بك أصبحنا، وعليك توكلنا، فاحفظنا وأنت خير الحافظين".

واحتفل محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالنادي، فيما كتب جنش حارس مرمى الاتحاد السكندري: "الحمدلله ألف مرة على كل يوم يأتي ونحن بكامل عافيتنا".

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول، صورته من داخل مقر النادي.

