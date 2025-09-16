مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة الأهلي السعودي و نساف في دوري أبطال آسيا

12:09 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي و نساف في دوري أبطال آسيا
  • عرض 5 صورة
    الأهلي و نساف في دوري أبطال آسيا (4)
  • عرض 5 صورة
    الأهلي و نساف في دوري أبطال آسيا
  • عرض 5 صورة
    الأهلي و نساف في دوري أبطال آسيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

فاز الأهلي السعودي على نظيره نساف الأوزبكي اليوم الإثنين برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري ابطال آسيا لموسم 2025/26.

أهداف مباراة الأهلي ونساف

وسجل رباعية الأهلي كل من إينزو ميوت بالدقيقتين 65 و 68 ورياض محرز بالدقيقة 90+4 ومحمد سليمان بكر بالدقيقة 90+5، فيما سجل حسين نور شاييف هدفي ناساف بالدقيقتين 34 و41.

وإليكم أهداف الأهلي ونساف

اقرأ أيضًا: "3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

"أمر لـ 5 دقائق".. النادي الأهلي يعلن توجيه عدة رسائل عبر الهاتف.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي نساف الأوزبكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان