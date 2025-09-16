كتب - محمد الميموني:

فاز الأهلي السعودي على نظيره نساف الأوزبكي اليوم الإثنين برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري ابطال آسيا لموسم 2025/26.

أهداف مباراة الأهلي ونساف

وسجل رباعية الأهلي كل من إينزو ميوت بالدقيقتين 65 و 68 ورياض محرز بالدقيقة 90+4 ومحمد سليمان بكر بالدقيقة 90+5، فيما سجل حسين نور شاييف هدفي ناساف بالدقيقتين 34 و41.

وإليكم أهداف الأهلي ونساف

