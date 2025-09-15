مونشنجلادباخ الألماني ينافس الأهلي على التعاقد مع مدير فني .. مالقصة؟

"خطفت الأنظار في السعودية".. من هي الإسبانية إليانا فيرنانديز حكمة مباراة

دخل المدير الفني السويسري أورس فيشر المرشح لتدريب النادي الأهلي، ضمن اهتمامات فريق بروسيا مونشنجلادباخ لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا لمدرب الفريق جيراردو سيوني.

وأعلن بروسيا مونشنجلادباخ، إقالة المدير الفني للفريق جيراردو سيوني، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية وتعيين يوجين بولانسكي لتدريب الفريق بشكل مؤقت.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية،عبر تقرير لها اليوم الإثنين، أن السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق ليونيون برلين، دخل ضمن دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية لمونشنجلادباخ، رفقة عدد من المدربين الأخرين.

وجاء ارتباط فيشر بإمكانية توليه تدريب مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود الكثير من التقارير التي تشير، إلى اقترابه من بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

