كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

07:11 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة في مباراة بيرنلي وليفربول التي انتهت بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح في مرمى بيرنلي

وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠+٥

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع عشر.

وهذا الهدف جعل صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 188 هدفا.

