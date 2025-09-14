فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمد عبد السلام:
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة في مباراة بيرنلي وليفربول التي انتهت بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
هدف محمد صلاح في مرمى بيرنلي
وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠+٥
ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي
وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع عشر.
وهذا الهدف جعل صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 188 هدفا.
محمد صلاح يحسمها في الوقت القاتل ⚡️🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2025
بركلة جزاء في الدقيقة 90+5 تمنح ليفربول الانتصار بهدف وحيد أمام بيرنلي 👑#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #بيًرنلي_ليفربول pic.twitter.com/JfA3GQUea6
فيديو قد يعجبك: