كتب - محمد عبد السلام:

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة في مباراة بيرنلي وليفربول التي انتهت بنتيجة 1-0 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح في مرمى بيرنلي

وجاء هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة ٩٠+٥

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند 3 نقاط ليحتل المركز السابع عشر.

وهذا الهدف جعل صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما رفع عدد أهدافه إلى الهدف رقم 188 هدفا.