موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

01:53 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي ليفربول نظيره بيرنلي، اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب تيرف مور.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل بيرنلي المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

