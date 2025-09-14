قبل مباراة اليوم.. 5 لحظات لا تنسى من ديربي مانشستر عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد، التي تقام ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ودائما ما يشهد ديربي مانشستر لحظات حاسمة وتاريخية عالقة في أذهان الجماهير، نظرا لقوة المنافسة بين السيتي واليونايتد عبر التاريخ.

مقصية روني - فبراير 2011

اعترف روني إنه "قدم على الأرجح واحدة من أسوأ المباريات التي لعبتها على الإطلاق" في هذه المباراة.

لكن لا أحد يتذكر سوء مستواه في المباراة بعد الطريقة التي ضمن بها الفوز باللقب، حيث سجل واحد من أفضل الأهداف ليس فقط في هذه المباراة، بل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن اصطدمت كرة ناني العرضية بأرض الملعب، عدل روني مساره وقابلها بركلة خلفية سكنت الزاوية العليا لمرمى حارس مرمى مانشستر سيتي جو هارت.

بالوتيلي "لماذا أنا دائمًا؟" - أكتوبر 2011

في مباراة شهدت سبعة أهداف وبطاقة حمراء ونتيجة نهائية تاريخية لكل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، أظهر ماريو بالوتيلي مرة أخرى قدرته الفريدة على سرقة العناوين الرئيسية.

افتتح بالوتيلي أهداف فوز مانشستر سيتي 6-1 - وهو أكبر انتصار لهم في مباراة ديربي وأسوأ هزيمة لمانشستر يونايتد على أرضه منذ عام 1955.

وما تلا ذلك كان احتفالاً لا يُنسى مثل أي شيء آخر حدث في أولد ترافورد في هذا اليوم.

بالوتيلي، الذي كان موضوع العديد من القصص خارج الملعب خلال فترة وجوده في إنجلترا، بما في ذلك واحدة عشية مباراة الديربي حول إطلاق الألعاب النارية في منزله، رفع قميصه الذي كتب عليه "لماذا أنا دائما؟".

أوين في الوقت بدل الضائع - سبتمبر 2009

صنع مايكل أوين اسمه في ليفربول لكنه سيظل إلى الأبد في تاريخ مانشستر يونايتد بعد تسجيله أحد أكثر أهداف الديربي دراماتيكية.

وفي مباراة كلاسيكية مثيرة، عادل مانشستر سيتي النتيجة ثلاث مرات وكان على وشك الخروج بنقطة بعد أن سجل كريج بيلامي هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 90.

لكن البديل أوين أشعل حماس جماهير أولد ترافورد بهدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

كانت لحظةً ستبقى محفورةً في ذاكرة مشجعي مانشستر يونايتد، بغض النظر عن ماضي أوين مع ليفربول، كما كان لها أثرٌ أوسع خارج الملعب.

فان بيرسي يحبط عودة السيتي - ديسمبر 2012

قال فيرجسون عن موسم 2011/2012: "من بين كل النكسات التي تعرضت لها، لا شيء يضاهي خسارة الدوري أمام مانشستر سيتي".

بعد موسمٍ شاق، كاد فيرجسون أن يُقرر أنه لم يتبقَّ له سوى موسمٍ واحدٍ قبل اعتزاله التدريب، لكنه كان مُصمِّمًا على الخروج بلقبٍ أخيرٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد أعلن عن نيته من خلال انتزاع أفضل مهاجم في الدوري وهدف مانشستر سيتي السابق، روبن فان بيرسي، من آرسنال مقابل مبلغ قدره 24 مليون جنيه إسترليني.

وحقق فيرجسون أحد أفضل العوائد على استثماره في أول مشاركة لفان بيرسي في الديربي.

وبعد أن نجح مانشستر سيتي في العودة من التأخر 2-0 إلى التعادل في الدقيقة 86 عن طريق بابلو زاباليتا، حقق فان بيرسي فوزا دراماتيكيا بالمباراة بتسديدة من ركلة حرة غيرت اتجاهها في الدقيقة 92.

هاتريك فودين وهالاند - أكتوبر 2022

كان مانشستر سيتي متفوقًا على نظيره اليونايتد في السنوات الأخيرة، وأكد ذلك بالفوز على مانشستر يونايتد 6-3.

بعد رد فعلهم على خسارة أول مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة إريك تين هاج بأربعة انتصارات متتالية في الدوري، تعرض يونايتد لنكسة على ملعب الاتحاد.

وتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 في الشوط الأول بفضل هدفين من فيل فودين وإيرلينج هالاند.

وسجل كل منهما هدفا آخر في الشوط الثاني ليصبح مانشستر سيتي الفريق الثالث فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يسجل لاعبان منه ثلاثية في نفس المباراة.