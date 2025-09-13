كتب - محمد الميموني:

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي إذ من المقرر أن تشهد مباريات مهمة و منافسة شرسة أبرزها مباراة الزمالك و المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة متفوقاً على الأبيض صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وفي السطور التالية نعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل منافسات الجولة السادسة كالتالي:

١ - المصري البورسعيدي 11 نقطة

٢ - الزمالك 10 نقاط

٣ - مودرن سبورت 10 نقاط

٤ - زد 9 نقاط

٥ - بتروجيت 9 نقاط

٦ - بيراميدز 8 نقاط

٧ - إنبي 8 نقاط

٨ - غزل المحلة 7 نقاط

٩ - البنك الأهلي 7 نقاط

١٠ - سموحة 7 نقاط

١١ - سيراميكا كيلوباترا 7 نقاط

١٢ - وادي دجلة 7 نقاط

١٣ - الجونة 6 نقاط

١٤ - الأهلي 5 نقاط

١٥ - حرس الحدود 5 نقاط

١٦ - طلائع الجيش 5 نقاط

١٧ - الاتحاد السكندرى 5 نقاط

١٨ - الإسماعيلي 4 نقاط

١٩ - المقاولون العرب نقطتين

٢٠ - فاركو نقطتين

٢١ - كهرباء الإسماعيلية نقطتين