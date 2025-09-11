كتب - يوسف محمد:

يستعد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي السابق وموناكو الفرنسي الحالي، للعودة إلى المشاركة في المباريات مرة أخرى بعد غياب قارب العامين، بعد إيقافه في الفترة الماضية بسبب المنشطات.

ولم يخض النجم الفرنسي أي مباراة منذ ما يقرب من عامين، بسبب تعرضه للإيقاف لمدة 18 شهر، بسبب تعرضه للإيقاف في أغسطس 2023 لمدة 18 شهرا، بسبب إيجابية فحص عينة المنشطات الخاصة به، بجانب تعرضه لأكثر من إصابة قبل هذا الإيقاف مع يوفنتوس الإيطالي.

وكان صاحب ال 32 عاما، انضم إلى فريق موناكو في يونيو 2025، في صفقة انتقال بعد فسخ تعاقده مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

موعد عودة بوجبا للمباريات

وكشف آدي هوتر، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس، أن صاحب ال 32 عاما قد يكون جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

وأشار المدير الفني للفريق الفرنسي، أن نجم الوسط يقدم مستويات جيدة في التدريبات مع الفريق، من الوارد مشاهدته في لقاء أنجيه، يوم 18 أكتوبر المقبل.

أقرأ أيضًا:

"حسبي الله".. أول تعليق من إمام عاشور على مشاجرة كافيه التجمع

"ليست المرة الأولى".. رئاسة النادي الأهلي حلم يراود حسام غالي منذ سنوات