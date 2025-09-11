كتب - محمد عبد السلام:

يعد كريستيانو رونالدو، أحد أساطير كرة القدم البرتغالية والعالمية، من أغنى الرياضيين في العالم، لم تقتصر ثروته على دخله من كرة القدم فحسب، بل ساعدته عقود الرعاية الضخمة واستثماراته الذكية على تنمية ثروته، وكان للعقارات النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، إذ يمتلك نجم "صاروخ ماديرا" عددًا من المنازل الفاخرة في أنحاء مختلفة من العالم، تماشيًا مع مسيرته التي قادته للعب في البرتغال، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، وأخيرًا في المملكة العربية السعودية، إليك نظرة على أبرز ممتلكاته العقارية:

1. فيلا في "لا فينكا" – مدريد، إسبانيا

يقع هذا العقار في حي فاخر شمال مدريد، يعرف باسم "La Finca"، وهو منطقة مفضلة لنجوم كرة القدم، يعد منزل رونالدو من أكبر وأفخم المنازل في هذا المجمع الراقي.

2. شقتين فاخرتين في لشبونة – البرتغال

الأولى تقع في شارع "Avenida da Liberdade" الراقي، ويقال إنها الأغلى في العاصمة البرتغالية، وقد اشتراها عام 2019 مقابل نحو 7 ملايين يورو.

الثانية في منطقة "Rua Castilho"، وتعد إضافة أخرى لمجموعته العقارية في بلده الأم.

3. شقة في برج ترامب – نيويورك، الولايات المتحدة

يمتلك رونالدو شقة مكونة من ثلاث غرف نوم في برج ترامب الشهير في مانهاتن، مع إطلالات خلابة وأثاث فاخر يعكس ذوقه الراقي.

4. مبنى من 7 طوابق في ماديرا – البرتغال

في مسقط رأسه فونشال، يمتلك رونالدو مبنى سكنيًا من سبعة طوابق، تقيم فيه والدته، ويضم ملهى ليليًا شهيرًا سابقًا حوله إلى سكن فاخر، المبنى يحتوي على تراسات وحمام سباحة خاص، استخدمه أثناء فترة الحجر الصحي في جائحة كورونا.

5. بيت عطلات في ماربيا – إسبانيا

يمتلك رونالدو فيلا فاخرة في "كوستا ديل سول"، بمسبح حديث وإطلالات ساحرة على البحر، ويقضي فيها عطلته الصيفية مع جورجينا وأطفاله، تتميز الفيلا بالتصميم الحديث، النوافذ البانورامية، الأثاث الذكي، وصالة رياضية خاصة.

6. منزل في جيريس – البرتغال

جيريس، الواقعة شمال غرب البرتغال، هي وجهة لكبار رجال الأعمال والمشاهير، ويمتلك رونالدو فيها عقارًا يقدر بنحو 2.7 مليون يورو، رغم أنه لم يمكث فيه لفترة طويلة.

7. فيلا في تورينو – إيطاليا

بعد انتقاله إلى نادي يوفنتوس عام 2018، اشترى رونالدو قصرًا في ضواحي تورينو، يقع في منطقة راقية تعرف باسم "Strada San Vito Revigliasco"، الفيلا الفاخرة تضم مساحة معيشة واسعة تقدر بحوالي 10,763 قدمًا مربعًا، وتتمتع بأحدث وسائل الراحة، ظهرت تفاصيلها في مسلسل واقعي على "نتفليكس" من بطولة صديقته جورجينا رودريغيز.

قالت جورجينا مازحة في أحد الحلقات: "أحيانًا يستغرق الأمر نصف ساعة للعودة من غرفة المعيشة لأنني لم أكن أعرف الطريق"

تمثل منازل كريستيانو رونالدو الفخمة انعكاسًا لحياته المهنية الناجحة وذوقه الرفيع، وتكشف جانبًا آخر من شخصيته الحريصة على الاستقرار والراحة لعائلته، من ماديرا إلى نيويورك، لا تقتصر شهرة "صاروخ ماديرا" على ملاعب كرة القدم، بل تمتد إلى العقارات الفاخرة حول العالم.