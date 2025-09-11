مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

- -
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

بترول أسيوط

1 0
16:30

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

لاعب ريال أوفييدو "لمصراوي": لم أتلق استعداء من منتخب مصر.. وأعشق النادي الأهلي

03:32 م الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد رامي لاعب ريال أوفييدو (1)
  • عرض 5 صورة
    محمد رامي لاعب ريال أوفييدو (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد رامي لاعب ريال أوفييدو (2)
  • عرض 5 صورة
    محمد رامي لاعب ريال أوفييدو (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تحدث محمد رامي صاحب الـ18 عام ولاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني، عن كواليس مسيرته الكروية والعروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

وقال رامي في تصريحات خاصة "لمصراوي: "بدأت مسيرتي في أكاديمية أرسنال التابعة لنادي وادي دجلة، من وانا عمري 5 سنوات تقريبا".

وأضاف: "بدأت مسيرتي الاحترافية مع نادي خيتافي الإسباني، وشاركت معهم موسم كامل، ثم تلقيت عرض لفترة معايشة مع موناكو الفرنسي، ثم قضيت معايشة مع ريال أوفييدو قبل أن يتم اختياري".

وواصل: "أعشق النادي الأهلي من صغري، لكن أفضل إكمال مسيرتي الكروية في أوروبا مثلما فعل محمد صلاح وعمر مرموش، وأسعى للعب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "لم أتلق أي استدعاء من منتخب مصر، لكن اعمل جاهدا من أجل تلك اللحظة التي لطالما حلمت بها، والتدرب مع كابتن وائل رياض".

وزاد: "محمد صلاح مثلي الأعلى عالميا، بينما أضع أمامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كمثل محلي".

وأتم: "خلال الفترة الماضية تلقيت عرضا رسميا من فريق باستيا الفرنسي، لكن فضلت إكمال المسيرة في إسبانيا مع نادي ريال أوفييدو".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد رامي لاعب ريال أوفييدو ريال أوفييدو محمد رامي إسبانيا الأهلي منتخب مصر وائل رياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك عاجل من الصحة للتحقيق في واقعة فقدان مرضى للبصر بمستشفى بالدقي -تفاصيل
بعد هجوم قطر.. CNN: مصر حذرت أمريكا وإسرائيل وأنذرت بعواقب كارثية
رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل