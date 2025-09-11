كتب - محمد القرش:

تحدث محمد رامي صاحب الـ18 عام ولاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني، عن كواليس مسيرته الكروية والعروض المقدمة له خلال الفترة الحالية.

وقال رامي في تصريحات خاصة "لمصراوي: "بدأت مسيرتي في أكاديمية أرسنال التابعة لنادي وادي دجلة، من وانا عمري 5 سنوات تقريبا".

وأضاف: "بدأت مسيرتي الاحترافية مع نادي خيتافي الإسباني، وشاركت معهم موسم كامل، ثم تلقيت عرض لفترة معايشة مع موناكو الفرنسي، ثم قضيت معايشة مع ريال أوفييدو قبل أن يتم اختياري".

وواصل: "أعشق النادي الأهلي من صغري، لكن أفضل إكمال مسيرتي الكروية في أوروبا مثلما فعل محمد صلاح وعمر مرموش، وأسعى للعب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "لم أتلق أي استدعاء من منتخب مصر، لكن اعمل جاهدا من أجل تلك اللحظة التي لطالما حلمت بها، والتدرب مع كابتن وائل رياض".

وزاد: "محمد صلاح مثلي الأعلى عالميا، بينما أضع أمامي إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كمثل محلي".

وأتم: "خلال الفترة الماضية تلقيت عرضا رسميا من فريق باستيا الفرنسي، لكن فضلت إكمال المسيرة في إسبانيا مع نادي ريال أوفييدو".