منتخب النرويج يضرب مولدوفا بـ 11 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2026

01:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  عرض 3 صورة
  عرض 3 صورة
    خلال مباراة النرويج و مولدوفا (2)
  عرض 3 صورة
    خلال مباراة النرويج و مولدوفا (3)
كتب - محمد عبد السلام:

ضرب منتخب النرويج منتخب مولدوفا بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا.

أهداف منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم

وسجل أهداف منتخب النرويج كل من: توربيورن هيغيم في الدقيقة 6، إيرلينج هالاند في الدقيقة 11 و 36 و 43 و 52 و 83، مارتن أوديجارد في الدقيقة 1+45، ثيلو آسغارد في الدقيقة 67 و 76 و 79 و 1+90.

وأحرز هدف منتخب مولدوفا الوحيد اللاعب ليو أوستيجارد عن طريق نيران صديقة في الدقيقة 74.

ترتيب النرويج بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

وبهذا الفوز رفع المنتخب النرويج نقاطه إلى 15 نقطة ليتصدر المجموعة التاسعة، بينما تذيل منتخب مولدوفا جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

إيرلينج هالاند خماسية هالاند نتيجة مباراة النرويج ومولدوفا ترتيب منتخب النرويج تصفيات كأس العالم أوروبا
