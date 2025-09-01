خطف النجم البرتغالي بصفوف نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال أحد ظهور له مع صديقته جورجينا رودريجيز.

صور جورجينا مع رونالدو

رونالدو ظهر رفقة جورجينا خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بمنصة انستجرام وهو يقوم بعمليات الاستشفاء تحضيرًا للمنافسات المقبلة.

وظهر رونالدو رفقة جورجينا على متن طائرة خاصة ويبدو أنهما سيستغلان فترة التوقف الدولي في قضاء عطلة صيفية.

رونالدو شارك أساسياً بالمباراة الأولى للنصر في الموسم الجديد من الدوري السعودي وسجل هدفًا في مرمى التعاون باللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة.

موعد مباراة النصر والخلود

ومن المقرر أن يلتقي نادي النصر نظيره الخلود عند التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

