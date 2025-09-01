مباريات الأمس
"لا يتوقف عن العمل".. رونالدو يخطف الأنظار مع جورجينا بصورتين على الطائرة

07:05 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    جورجينا ورونالدو
  • عرض 22 صورة
    رونالدو وجورجينا
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (12)_25
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (5)_11
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (7)_15
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (14)_27
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (11)_23
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (12)_24
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (11)_22
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (9)_18
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (8)_17
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (8)_16
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (6)_13
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (2)_4
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (3)_6
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (1)_1
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (4)_8
  • عرض 22 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا (3)_7
خطف النجم البرتغالي بصفوف نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال أحد ظهور له مع صديقته جورجينا رودريجيز.

صور جورجينا مع رونالدو

رونالدو ظهر رفقة جورجينا خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها بمنصة انستجرام وهو يقوم بعمليات الاستشفاء تحضيرًا للمنافسات المقبلة.

رونالدو بجهاز الاستشفاء على متن الطائرة

وظهر رونالدو رفقة جورجينا على متن طائرة خاصة ويبدو أنهما سيستغلان فترة التوقف الدولي في قضاء عطلة صيفية.

رونالدو شارك أساسياً بالمباراة الأولى للنصر في الموسم الجديد من الدوري السعودي وسجل هدفًا في مرمى التعاون باللقاء الذي انتهى بخماسية نظيفة.

موعد مباراة النصر والخلود

ومن المقرر أن يلتقي نادي النصر نظيره الخلود عند التاسعة من مساء يوم الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

جورجينا جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو جورجينا ورونالدو رونالدو الدوري السعودي النصر السعودي
