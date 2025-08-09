الكرة الذهبية 2025.. كم يبلغ سعر الجائزة ووزنها ومما تتكون؟

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 مساء يوم الاثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهد الموسم المنقضي منافسة شرسة على الجائزة البالون دور، حيث تألق العديد من اللاعبين، مثل، ومحمد صلاح وعثمان ديمبيلي ورافينيا ولامين يامال.

المرشحين لجتئزة الكرة الذهبية

أسدل الستار على المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، حيث تم الإعلان عن قائمة نهائية ضمت 30 لاعبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جائزة الكرة الذهبية.. الأبعاد والقيمة

تُعد جائزة الكرة الذهبية من أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم، ووفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي، حيث تتكون من قاعدة من معدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد عن 7 كجم.

وتم تصنيع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

كيف يتم اختيار الفائز بالبالون دور؟

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير رئيسية:

1) الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة

2) الأداء الجماعي والإنجازات

3) الرقي واللعب النظيف

تُمنح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم للرجال وأفضل 50 لاعبة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا