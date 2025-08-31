ماذا ينتظر صلاح في مباراة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي؟

يستضيف ملعب انفيلد قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة بين ليفربول وأرسنال، ضمن مواجهات الجولة الثالث من البريميرليج.

ويسعى صلاح لتسجيل هدف في مباراة نيوكاسل يونايتد لرفع رصيده إلى 188 هدفا، لفض الشراكة مع أندي كول والانفراد بالمركز الرابع في جدول ترتيب هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.محمد صلاح - 187 هدفا في 302 مباراة

5.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت.