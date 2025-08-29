السنغال تنتزع برونزية المحليين على حساب السودان

كتب - نهى خورشيد

انتزع منتخب السنغال المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقامة حالياً فى كينيا وتنزانيا وأوغندا، بعد فوزه على السودان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبادر المنتخب السوداني بالتسجيل عن طريق لاعبه طريق محمد تيه أسد في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، قبل أن يعود المنتخب السنغالي عبر سايني مباي نداي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 58.

وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو السنغال في تسجيل جميع محاولاتهم، فيما أضاع الثنائي ولي الدين خذير ومصعب ماكين ركلتين للسودان، ليمنحا أسود التيرانجا الفوز بالميدالية البرونزية.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره مدغشقر غداً السبت في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.