مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

0 1
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 0
21:00

طلائع الجيش

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 0
21:45

ميلان

الدوري الألماني

هامبورج

0 1
21:30

سانت باولي

جميع المباريات

إعلان

السنغال تنتزع برونزية المحليين على حساب السودان

08:51 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منتخب السنغال للمحليين
  • عرض 3 صورة
    مباراة السنغال والسودان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

انتزع منتخب السنغال المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقامة حالياً فى كينيا وتنزانيا وأوغندا، بعد فوزه على السودان بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبادر المنتخب السوداني بالتسجيل عن طريق لاعبه طريق محمد تيه أسد في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، قبل أن يعود المنتخب السنغالي عبر سايني مباي نداي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 58.

وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو السنغال في تسجيل جميع محاولاتهم، فيما أضاع الثنائي ولي الدين خذير ومصعب ماكين ركلتين للسودان، ليمنحا أسود التيرانجا الفوز بالميدالية البرونزية.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره مدغشقر غداً السبت في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب السنغال للمحليين برونزية كأس الأمم للمحليين السنغال والسودان كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة