كتب - محمد القرش:

لفت الاٍطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، الأنظار أثناء تواجده في نهائي بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وارتدى رونالدو ساعة نادرة من ماركة "روليكس" (Cosmograph Daytona) المرصعة بالألماس، حيث تعد واحدة من أندر إصدارات الروليكس عبر التاريخ.

ويُقدر سعر الساعة الرسمي بـ 80 ألف دولار، لكن يتم بيعها بسعر يتراوح بين 350 إلى 450 ألف دولار نظرا لندرة تلك الإصدار منها.

وترتبط ساعة كوزموجراف دايتونا برياضة السيارات، كلمة "دايتونا"، المنقوشة بأحرف كبيرة حمراء فوق عداد الثواني الصغير، تشير إلى شاطئ فلوريدا حيث سُجِّلت أول أرقام قياسية للسرعة على أرض الولايات المتحدة.

وقد ألهمت دايتونا، التي أصبحت الآن حلبة سباق عالمية، أسطورة هذا الكرونوجراف، ومع ذلك، فهي ليست مصممة للسباقات فحسب، بل ترمز إلى عزيمة أولئك الذين يختارون السير على طريقهم الخاص. (وفقا للموقع الرسمي لروليكس)

وكان كريستيانو تواجد في نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بصفته سفيرا للبطولة، حيث سلم الكأس للفريق الفائز "فالكونز".