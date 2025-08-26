ريو نجوموها يحقق رقما قياسيا مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

حقق ريو نجوموها لاعب ليفربول، رقما قياسيا، بعد هدفه في شباك نيوكاسل يونايتد، في مباراة المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأصبح ريو نجوموها أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ ليفربول، إذ يبلغ المهاجم من العمر 16 عامًا و361 يومًا.

وجاء هدف ريو في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليضمن ليفربول فوزا مثيرًا بنتيجة 3-2 على نيوكاسل يونايتد، ويكسر اللاعب رقم بن وودبيرن، الذي سجل هدفا ضد ليدز يونايتد في نوفمبر 2016 عندما كان عمره 17 عاما و45 يوما.

وجاءت قائمة أصغر هدافي ليفربول:

1-ريو نغوموها - 16 عامًا و361 يومًا

2- بن وودبيرن - 17 عامًا و45 يومًا

3-كايد جوردون - 17 عامًا و96 يومًا

4-مايكل أوين - 17 عامًا و143 يومًا

5-جوردان روسيتير - 17 عامًا و183 يومًا

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري