"سيندم على ما قاله".. روني يفتح النار على صلاح بعد التصريحات الأخيرة

أثار النجم الإنجليزي السابق واين روني جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة حول أزمة محمد صلاح مع نادي ليفربول، مؤكدا أن ما يحدث قد يؤثر على الإرث الذي صنعه اللاعب خلال سنواته داخل أنفيلد.

وكان محمد صلاح قد فجر مفاجأة بتصريحاته يوم السبت، إذ أكد أنه يشعر بأن ليفربول "ألقاه تحت الحافلة"، مشيرا إلى انهيار علاقته مع المدرب الهولندي أرني سلوت، وهو ما فتح باب الانتقادات من جانب عدد من أساطير الكرة الإنجليزية، على رأسهم روني.

تصريحات روني ضد صلاح

وقال روني في البودكاست الذي يقدمه عبر "بي بي سي": "على أرني سلوت أن يثبت سلطته، ويقرر استبعاد صلاح وعدم السماح له بالسفر مع الفريق، ما قاله غير مقبول".

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق: "لو كنت مكانه، لتركته خارج الفريق حتى تهدأ الأمور، يجب أن يحل هذه المشكلة فورا، وإما أن يُصلح علاقته مع سلوت أو يغادر ليفربول".

وزاد: "إنه يدمر إرثه في ليفربول تماما، ما قاله كان عدم احترام لزملائه ومدربه والجماهير".

كما انتقد روني تصريح صلاح حول عدم اضطراره "للقتال من أجل مركزه" قائلا: "لاعب بقدراته يجب أن يقاتل دائما، لم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، وعليه أن يظهر رده داخل الملعب لا بالكلام".

وتابع: "لو كنت زميلا له، لما كنت سعيدا بتصريحاته، ليفربول يحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "لقد كان عظيما للنادي، لكنه أخطأ هذه المرة، أتوقع أنه سيندم على ما قاله خلال السنوات المقبلة".