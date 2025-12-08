إعلان

10 صور ترصد تتويج مصطفى عسل ونور الشربيني بلقب بطولة هونج كونج للاسكواش

كتب - يوسف محمد:

04:17 ص 08/12/2025
اختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها هونج كونج بداية من يوم 1 ديسمبر حتى يوم 7 من الشهر ذاته.

وشهدت بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، سيطرة مصرية بشكل كبير، حيث توج مصطفى عسل بلقب البطولة فئة الرجال، فيما توجت نور الشربني بلقب البطولة على مستوى السيدات.

وتوج مصطفى عسل بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على يوسف إبراهيم في المباراة النهائية، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وعلى الجانب الآخر، توجت نور الشربيني بلقب البطولة ذاتها في فئة السيدات، بعد الفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وسبق لنور الشربيني التتويج بهذا اللقب من قبل عام 2017، فيما توج مصطفى عسل باللقب في مناسبتين من قبل.

