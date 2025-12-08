إعلان

"أحتاجه كأحد القادة".. فان دايك يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

كتب : محمد القرش

10:08 ص 08/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صلاح مع أرنولد وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    أرنولد وصلاح وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    صلاح وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    صلاح وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    صلاح وفان دايك
  • عرض 8 صورة
    صلاح وفان دايك مع الطفل إسحاق
  • عرض 8 صورة
    صلاح وفان دايك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وسط الحديث عن جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء في آخر مباريات ليفربول، تحدث المدافع فيرجيل فان دايك موضحا رأيه، ومؤكدا أن صلاح ما زال لاعبا مهمًا في الفريق.

وقال فان دايك لوسائل الإعلام : "ليس الأمر وكأنك تتمتع بقدرات لا حدود لها، بل يجب على الجميع تقديم أداء جيد".

وأضاف: "مو يفعل ذلك، لكن المدرب اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين، جميعنا نريد الأفضل للنادي، أنا متأكد تمامًا من أن محمد سيظل جزءًا كبيرًا مما نسعى لتحقيقه لأنه لاعب رائع، وقد أثبت ذلك باستمرار".

واختتم: "أحتاجه كأحد القادة، إنه يشعر بخيبة أمل، وهذا طبيعي تمامًا، فإذا لم تشعر بخيبة أمل عندما لا تلعب مباراتين متتاليتين، فهناك مشكلة".

اقرأ أيضًا:

"عنصرية".. ميدو يهاجم إدارة ليفربول بعد أزمة محمد صلاح

شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح فان دايك أزمة صلاح ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة
حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق