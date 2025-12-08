"أحتاجه كأحد القادة".. فان دايك يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

"سيندم على ما قاله".. روني يفتح النار على صلاح بعد التصريحات الأخيرة

وسط الحديث عن جلوس محمد صلاح على دكة البدلاء في آخر مباريات ليفربول، تحدث المدافع فيرجيل فان دايك موضحا رأيه، ومؤكدا أن صلاح ما زال لاعبا مهمًا في الفريق.

وقال فان دايك لوسائل الإعلام : "ليس الأمر وكأنك تتمتع بقدرات لا حدود لها، بل يجب على الجميع تقديم أداء جيد".

وأضاف: "مو يفعل ذلك، لكن المدرب اتخذ هذا القرار في آخر مباراتين، جميعنا نريد الأفضل للنادي، أنا متأكد تمامًا من أن محمد سيظل جزءًا كبيرًا مما نسعى لتحقيقه لأنه لاعب رائع، وقد أثبت ذلك باستمرار".

واختتم: "أحتاجه كأحد القادة، إنه يشعر بخيبة أمل، وهذا طبيعي تمامًا، فإذا لم تشعر بخيبة أمل عندما لا تلعب مباراتين متتاليتين، فهناك مشكلة".

