"الحُكم اليوم".. فابريزيو رومانو يكشف صدمة بشأن موقف صلاح من لقاء الإنتر

كتب : نهي خورشيد

10:52 ص 08/12/2025

محمد صلاح (1) (1)

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، أن محمد صلاح قد يغيب عن قائمة ليفربول المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قد يغيب محمد صلاح عن قائمة ليفربول المتوجهة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر يوم الثلاثاء".

وأضاف: "تجري مناقشات داخلية بعد تصريحات صلاح اللاذعة، وسيصدر القرار النهائي اليوم، وسيتحدث آرني سلوت للصحافة لاحقًا اليوم".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره إنتر ميلان غدا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025/26.

"إنقاذ لجزء من تاريخ مصر".. نجم الزمالك السابق يستغيث برئيس الجمهورية

"أحتاجه كأحد القادة".. فان دايك يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح صلاح فابريزيو رومانو ليفربول أزمة صلاح ليفربول وإنتر ميلان

