شارك سيف الجزيري في فوز منتخب تونس بثلاثية نظيفة على نظيره القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

ولكن اللاعب تعرض للطرد بالدقيقة (66) إذ حصل على أقل تقييم باللقاء (5.1) إذ سدد ثلاث كرات على المرمى من بينها تسديدة بين القائمين والعارضة فيما تم التصدي لتسديدتين له من الدفاع.

وأرسل الجزيري مهاجم الزمالك، 11 تمريرة من بينها 8 تمريرات صحيحة بدقة (73%) فيما أرسل 7 تمريرات بمنتصف ملعب الخصم من بينها 5 تمريرات صحيحة مقابل 4 تمريرات بمنتصف ملعبه بينها 3 تمريرات صحيحة.

ونفذ اللاعب صاحب الـ 32 عامًا مراوغة واحدة صحيحة من أصل 3 فيما فاز بالتحامين أرضيين من أصل 10 خاضهم مقابل فوز وحيد بالتحام هوائي من أصل 3 خاضهم.

إحصائيات سيف الجزيري في كأس العرب 2025/26

صاحب الـ 300 ألف يورو قيمة سوقية شارك بـ 3 مباريات بقميص منتخب تونس بواقع 28 دقيقة أمام سوريا و8 دقائق أمام فلسطين و66 دقيقة أمام قطر ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

