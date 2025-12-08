"دقة في التمريرات والكرات الطولية".. ماذا قدم حامد حمدان في مباراة سوريا

انتقد نجم فريق ليفربول السابق، جيمي كاراجر، التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وليدز التي شاهدها من على مقاعد البدلاء.

نتيجة مباراة ليفربول وليدز

ليفربول سقط في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم أمام مستضيفه ليدز مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات أوردتها صحيفة "AS" الإسبانية:"صلاح أنت ملك مصر، وأفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أتفهم شعورك بالظلم، لكن الحقيقة مستواك كان سيئًا للغاية".

وأتم نجم ليفربول السابق تصريحاته بقوله: "هناك أساطير مثل كيني دالجليش وإيان راش لم يتصرفوا بهذه الطريقة التي تتصرف بها، أنت تتصرف بطفولية، لماذا تقول هذا الحديث الآن؟ عليك أن تخجل من نفسك وتعتذر لسلوت عن سلوكك".

صلاح كان قد أبدى إحباطه عقب المباراة مما يحدث معه بالرغم من أنه قدّم الكثير لليفربول.

النجم المصري قال في تصريحات إعلامية:"الجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية خاصة الموسم الماضي ولكن يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة وهناك شخص يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وأتم صاحب الـ 33 عامًا تصريحاته قائلاً:"أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر لكان النادي سيحمي لاعبه و لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف، ولا أعرف لماذا يتكرر معي ذلك دائمًا".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

