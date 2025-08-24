وقعت كاثرينا كلاينفيلدت مقدمة البرامج في قناة سكاي سبورتس ألمانيا، في خطأ أدى إلى إحراجها على الهواء مباشرة.

وفاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره فيردر بريمن برباعية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الألماني.

وبعد الأداء الذي قدموه، سألت مقدمة البرامج في قناة سكاي سبورتس ألمانيا، كاثرينا كلاينفيلدت، أحد اللاعبين عن شعوره بعد الفوز.

لكن المشكلة كانت أن اللاعب الذي كانت تجري معه المقابلة لم يكن لاعباً في نادي فرانكفورت، حيث كان مدافع فيردر بريمن وقائد النادي ماركو فريدل.

وجاء ذلك بعد ما قام فريدل بتبادل القمصان مع حارس مرمى فيردر السابق مايكل زيتيرير بعد المباراة، والذي غادر النادي مؤخرًا للانضمام إلى فرانكفورت.

وبعد ذلك، انضم فريدل إلى المذيعة مرتديا قميص فرانكفورت، وسألته كلاينفيلت ما إذا كانت سعيد بالفوز.

وبعد ذلك أبلغ فريدل المذيعة بشكل محرج أنه لاعب في نادي فيردر، مما دفع كلاينفيلت إلى الاعتذار على الهواء مباشرة عن سوء الفهم.