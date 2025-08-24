ملخص الظهور الأول لوسام أبو على مع كولومبوس بالدوري الأمريكي (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

ظهر نجم منتخب فلسطين، وسام أبو علي، مع فريق كولومبوس الأمريكي لكرة القدم صباح اليوم الأحد لأول مرة مع فريقه ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز لموسم 2025/26.

وشارك وسام أبو على بديلاً خلال الشوط الثاني من عمر المباراة لمدة 34 دقيقة ولكنه لم يسجل أو يصنع وانتهت المباراة بخسارة نادي كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 لصالح فريق نيو إنجلاند.

ويذكر أن كولومبوس قد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز برصيد 46نقطة بينما يحتل نيو إنجلاند المركز الحادي عشر برصد 31 نقطة.