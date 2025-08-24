مباريات الأمس
ملخص الظهور الأول لوسام أبو على مع كولومبوس بالدوري الأمريكي (فيديو)

12:33 م الأحد 24 أغسطس 2025

كتب - محمد الميموني:

ظهر نجم منتخب فلسطين، وسام أبو علي، مع فريق كولومبوس الأمريكي لكرة القدم صباح اليوم الأحد لأول مرة مع فريقه ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز لموسم 2025/26.

وشارك وسام أبو على بديلاً خلال الشوط الثاني من عمر المباراة لمدة 34 دقيقة ولكنه لم يسجل أو يصنع وانتهت المباراة بخسارة نادي كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 لصالح فريق نيو إنجلاند.

ويذكر أن كولومبوس قد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز برصيد 46نقطة بينما يحتل نيو إنجلاند المركز الحادي عشر برصد 31 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب فلسطين وسام أبو علي كولومبوس الأمريكي الدوري الأمريكي
